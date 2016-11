Um homem de 43 anos foi morto com 18 perfurações de tiro ontem em Araguaína, Norte do Estado. O caso aconteceu às 21h30 no Setor Universitário. Conforme a Polícia Militar (PM), no momento do crime, duas crianças estavam junto com a vítima, mas nenhuma se feriu.

Segundo relato de testemunhas a Polícia Militar (PM), a vítima estava chegando em sua residência e havia descido de seu veículo quando foi surpreendida por um indivíduo. Ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima. Após o crime, o autor dos disparos fugiu em uma motocicleta.

De acordo com à polícia, as crianças ainda estavam desembarcando do carro quando o crime ocorreu. A informação é que as crianças teriam 12 e dois anos, mas não foi confirmada pela PM.

A polícia informou que o homem morreu no local. A perícia constatou que a causa da morte foram 18 perfurações no corpo do indivíduo.

Conforme à PM, a vítima já possuía passagens pela polícia pelos crimes de furto, roubo e receptação. Ainda não se sabe a motivação ou autoria do crime. A Polícia Civil (PC) deve investigar o caso. (Jornal do Tocantins)