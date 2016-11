Um homem foi preso com um mandado de prisão em aberto durante uma abordagem no km 400 da BR-230, em Balsas. O suspeito estava em um carro modelo Siena de placa NQQ-3720 de Barbalha (CE).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a identificação do mandado que foi expedido no dia 7 de julho de 2015, aconteceu após fazer verificação no banco nacional de mandados de prisão.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Balsas. (iMIrante)