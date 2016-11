A lavradora Maria Conceição Pereira Cardoso, de 69 anos, foi violentada e morta na própria casa em Natividade, no sudeste do Tocantins. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (12), por volta das 23h.

De acordo com a filha Domingas Rodrigues dos Santos, os pais e a irmã Luciana Rodrigues dos Santos bebiam em casa na companhia de outro homem, que seria vizinho da família.

Segundo Domingas, Luciana teria saído para comprar algo na rua e ao retornar um homem tentou impedir a entrada dela. Ela teria forçado a porta e nesse momento o suspeito fugiu deixando uma sandália e o celular.

Luciana então teria encontrado a mãe já morta e com as partes íntimas ensanguentadas em cima de um colchão, enquanto o pai passava mal. Ao checar o celular deixado na fuga, ela teria descoberto que o suspeito se tratava do homem que estava bebendo com a família.

Domingas contou que o pai foi encaminhado para um hospital de Natividade. O corpo da vítima foi levado para o IML de Porto Nacional. No atestado de óbito consta que houve um estupro seguido de morte.

Ainda de acordo com Domingas, a polícia teria ido na casa da mulher do suspeito e ela teria confirmado que o marido chegou em casa sem um dos pares da sandália e sem o celular.

Segundo Domingas, o suspeito está foragido. A polícia investiga o caso. O velório da idosa está sendo realizado em Natividade. (G1)