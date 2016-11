Levantamento inédito do Observatório das Metrópoles, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), revela que o Índice de Bem-Estar Urbano (Ibeu) das cidades biquenses. A pesquisa mediu o bem-estar nos 5.565 municípios do país.

Entre as 26 cidades do Bico do Papagaio, Tocantinópolis ocupa o primeiro lugar, com índice de 0,760 ela está no 3255º lugar entre todas as cidades do Brasil. Nazaré vem em segundo com índice 0,759, no país ficando na 3298º. Axixá do Tocantins é a terceira da região com nota 0,758.

O estudo Ibeu Municipal avaliou cinco indicadores de qualidade: mobilidade urbana, como o tempo de deslocamento de casa para o trabalho; condições ambientais (arborização, esgoto a céu aberto, lixo acumulado); condições habitacionais (número de pessoas por domicílio e de dormitórios); serviços coletivos urbanos (atendimento adequado de água, esgoto, energia e coleta de lixo); e infraestrutura.

A dimensão que apresenta a pior situação de bem-estar, nacionalmente, é a infraestrutura das cidades: 91,5% dos municípios estão em níveis ruins e muito ruins. Para avaliar a infraestrutura, o Observatório considerou sete indicadores: iluminação pública, pavimentação, calçada, meio-fio/guia, bueiro ou boca de lobo, rampa para cadeirantes e logradouros.

Veja o índice de todos os municípios do Bico