Ainda não existem candidaturas oficialmente registradas, mas a disputa pela sucessão de João Emídio, na presidência da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), começa a esquentar nos bastidores e alguns nomes já se articulam nos bastidores.

Três nomes vem ganhando destaque: Laurez Moreira (PSB), prefeito de Gurupi; Jairo Mariano (PDT), de Pedro Afonso e Eduardo Madruga (PMDB), de Wanderlândia. Mas nenhum comenta abertamente sobre o assunto.

O certo, é que cada um dos três, já vem atuando na busca por aliados. Eduardo Madruga por exemplo, afirma para alguns correligionários e possíveis apoiadores, que já teria um documento com assinatura de 50 prefeito eleitos e reeleitos lhe assegurando apoio.

Já Laurez escalou o itaguatinense e ex-prefeito, Homero Barreto Júnior (PRP), para assumir a coordenação norte de sua pré-campanha. A missão de Homero Júnior será tentar angariar apoios e sentir a disponibilidade de cada prefeito eleito sobre a disposição de apoiar Laurez. Homero vai centrar forças em visitas aos 26 prefeitos eleitos do Bico do Papagaio. Após esse levantamento que será também feito em outras regiões do estado, Laurez decidirá se entrará ou não na disputa.