A vereadora reeleita, Maria Luciana Rodrigues Neres Marinho, a Luciane do Afonso (PSB), teria exercido dupla função no município de Itaguatins, e por isso, passou no dia 14 de novembro, a responder processo por meio de uma Comissão Processante, instaurada pelo Plenário da Câmara Municipal.

Os membros da Comissão, vereadores Adonedes Queiroz (DEM), Professor Claudenildo (PP) e Carlinho do Conselho (PSD), são os integrantes que vão investigar o caso.

Luciane é concursada como auxiliar de serviços gerais e exerceu em 2015 o cargo comissionado de chefe do Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Itaguatins, o que segundo os membros da Comissão, caracterizaria improbidade administrativa. Só que os parlamentares vão julgar apenas a falta de decoro parlamentar, por considerar que a vereadora feriu a Lei Orgânica do Município que proíbe esse tipo de acúmulo de cargo.

Luciane deve ser notificada nos próximos dias para apresentar defesa.