O juiz da Comarca de Augustinópolis, Jefferson David Asevedo Ramos, titular da 21ª Zona Eleitoral, representada comporta pelos municípios de Augustinópolis, Praia Norte, Sampaio, São Sebastião e Carrasco Bonito, definiu a data da diplomação dos para o mandato de prefeito e vereador do quadriênio (2017-2020) a data e hora da diplomação dos mesmos.

A solenidade de diplomação acontecerá no dia 9 de dezembro, do Fórum de Augustinópolis, com os seguintes horários: Eleitos de Augustinópolis, das 9h às 11h; Carrasco Bonito das 11h às 13h; Praia Norte, das 14h às 16h; Sampaio, das 16h às 18h e São Sebastião, das 18h às 20h.