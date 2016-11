Ao todo, 240 mil pessoas estão devendo o IPVA do exercício de 2016 no Tocantins. Um edital de cobrança amigável foi publicado no Diário Oficial do Estado e os contribuintes têm até o dia 25 de novembro para quitar os débitos. Caso contrário, segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz), os donos de veículos serão inscritos na dívida ativa e terão os nomes encaminhados para protesto.

De acordo com o gerente de cobranças do IPVA da Secretaria de Fazenda, Leonel dos Santos, o número corresponde a cerca de 44% do total de contribuintes. “A pessoa pode ir no link do IPVA ou em uma agência de atendimento da secretaria no município. O valor não pode ser negociado, está fixo em até duas parcelas, novembro e dezembro”, disse.

Na capital são 55 mil devedores e o valor da dívida é R$ 18 milhões. Em Araguaína, norte do estado, são 40 mil pessoas em débito e a dívida corresponde a R$ 13 mi. O valor total da dívida é de R$ 61 milhões, sem os juros.

No ano passado, o percentual de devedores ficou na casa de 30%. “A partir do dia 28 de novembro serão inscritos na dívida ativa”, afirmou o gerente. (G1)