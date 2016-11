Um médico em Araguaína, no norte do Tocantins, precisou pedir ajuda ao Corpo de Bombeiros para retirar uma aliança do dedo de uma jovem de 21 anos. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (8), por volta das 10h58.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a jovem pegava roupa no varal quando o anel se prendeu no arame e causou a lesão. Ela foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, onde houve a necessidade de cortar a aliança. O ferimento provocado pela aliança foi profundo e mulher levou alguns pontos no dedo.

Os Bombeiros precisaram utilizar uma ferramenta específica, chamada mini retífica. Segundo a corporação, esse tipo de ocorrência é comum, principalmente entre os jovens.

“Os adolescentes gostam de usar anéis e, às vezes, acabam pegando objetos emprestados que nem sempre são do tamanho adequado. Os anéis acabam ficando presos e é necessária a intervenção para removê-los”, explica o major Neto.

Os bombeiros recomendam que as pessoas removam os anéis durante a realização de atividades de trabalho. “A orientação é dada inclusive aqui na corporação. Sempre pedimos aos bombeiros que removam os anéis durante o trabalho”, diz Neto. (G1)