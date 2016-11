O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, confirmou nesta quinta-feira, 17, assim como previsto em edital, a realização da licitação para construção da ponte sobre o Rio Araguaia, que liga o município biquense de Xambioá ao paraense São Geraldo do Araguaia.

Além da conclusão da licitação, o ministro adiantou que a ordem de serviço para a obra deve ser assinada ainda em 2016.

“Já estive várias vezes na região e conheço de perto a realidade que a população local enfrenta com a travessia realizada por meio de balsas e barcos, prática que dificulta a logística de escoamento da produção local e regional”, disse Helder que continuou, “Além de ser um importante eixo de ligação das regiões Norte e Central do país, a BR-153 permite a integração multimodal entre a hidrovia Tocantins-Araguaia e a ferrovia Norte-Sul”, avaliou.

A obra está contemplada no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem custo total estimado em R$ 160 milhões. A ponte terá 1.721 metros de extensão, será construída no trecho da BR-153 que interliga as malhas viárias dos estados do Tocantins e Pará.