Na noite dessa quarta-feira (9), a mulher de um traficante, identificada como Ákila Santos Feitosa, 20 anos, foi assassinada durante uma troca de tiros entre um assaltante e um traficante de drogas. O caso impressionou até a polícia, pois quem seria assassinado pode ter se transformado em assassino.

É que a tragédia aconteceu após uma troca de tiros entre Igor Berlfort e Carlos Alexandre Curvina Monteiro, traficante e assaltante, respectivamente. O caso envolveu um terceiro suspeito identificado como Lindonilson da Silva Sousa. De acordo com informações da polícia, Ákila Santos Feitosa, companheira de Igor Berlfort há um ano, foi morta com um tiro nas costas. A confusão aconteceu no bairro Boca da Mata.

Ainda de acordo com informações da polícia, há indícios de envolvimento da vítima com o tráfico de drogas, em um posto de combustível, local que seria o motivo da disputa entre Igor e Carlos Alexandre.

Os três suspeitos foram presos ainda na noite de ontem. No entanto, apenas Igor Berlfort e Carlos Alexandre permanecem presos. O terceiro suspeito, Lindonilson da Silva Sousa foi liberado em seguida porque a polícia não encontrou indícios de envolvimento dele nos crimes.