Uma mulher identificada como Ludmila Nonato dos Santos, foi presa nesse sábado (26), suspeita de ameaçar de morte duas pessoas de morte com uma foice no bairro Vila JK, em Imperatriz. Com a suspeita foi encontrada a arma branca utilizada para as ameaças.

De acordo com informações do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), a mulher foi presa após uma das viaturas ser acionadas de que havia uma pessoa ameaçando de morte duas pessoas na rua Paranaíba, bairro Vila JK. A guarnição se deslocou e ao chegar no local encontrou a suspeita com a foice utilizada para

realizar as ameaças.

Ludmila Nonato dos Santos foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Imperatriz. (iMirante)