Uma mulher identificada como Joyce Sousa dos Santos, de 19 anos, foi presa e um adolescente de 17 anos apreendido na noite dessa quarta-feira (16), na rua B, bairro Vila Lobão, em Imperatriz. Os suspeitos estavam com 61 pedras de crack, maconha, dois celulares, relógios, e outros objetos.

De acordo com informações do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), a prisão e apreensão do casal aconteceu após uma ronda ostensiva de abordagens a usuários de drogas. Durante a ação foram percebidas movimentação estranhas na rua B, sendo, que ao aproximar-se do local foi encontrado suspeitos que

tentaram fugiram.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Imperatriz.