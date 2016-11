De acordo com informações repassadas pela Superintendência da Defesa Civil, o nível das águas do Rio Tocantins voltou a baixar. Nesta quinta-feira (3), o rio amanheceu com 2,15m abaixo de zero.

“O nível do rio vem perdendo água desde o último fim de semana, visto que as chuvas cessaram a montante da usina Hidrelétrica de Estreito”, informou o superintendente Francisco das Chagas, o Chico Planalto. “Nossa esperança é que as chuvas no Goiás se acelerem e não parem, assim teremos o nível do rio mais

breve possível se recuperando”, complementou.

Cabe lembrar, todavia, que na segunda quinzena do outubro o Rio Tocantins começou gradualmente recuperar seu nível, após a pior seca da história. O nível saiu de 3,70 para 1,93m abaixo de zero. (iMirante)