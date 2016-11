O Banco do Brasil anunciou, ontem, um plano de reestruturação que deverá fechar agências e enxugar a estrutura administrativa do banco. A instituição também confirmou o plano de incentivo à aposentadoria, anunciado em outubro. As mudanças devem ocorrer ao longo de 2017, disse o banco.

Nessa reformulação, 2 agências, do total 48 agências no Tocantins, serão encerradas, e 8 agências serão transformadas em postos de atendimento. Após as mudanças, a instituição contará com 38 agências e 26 postos de atendimento do Estado.

Já nacionalmente, 781 agências de um total de 5.430 deixarão de existir. Dos pontos fechados, 379 serão convertidos em postos de atendimentos, uma versão menor e mais barata de atendimento ao cliente. As outras 402 serão desativadas, somando-se a outras 51 agências que começaram a ser fechadas em outubro.

Em comunicado ao mercado, o banco diz que a rede de atendimento será reorganizada para adequá-la “ao novo perfil e comportamento dos clientes” e que não comprometerá a presença do BB nos municípios em que atua.

Também serão enxugadas 31 superintendências regionais. Na direção geral, o Banco do Brasil vai encerrar três unidades estratégicas, com as transferências de suas funções para outras diretorias do banco.

Aposentadoria

Dos 750 funcionários do Banco do Brasil no Tocantins, 101 fazem parte do público potencial do Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada, que prevê adesão voluntária.

As mudanças devem permitir ao banco diminuir em 9.072 o número de funcionários do banco, que hoje são 109 mil. Eles terão até 9 de dezembro para aderir ao programa e devem receber, além de indenização por tempo de serviço, um bônus de 12 salários.

Com a reformulação, o Banco do Brasil espera economizar R$ 750 milhões, sendo R$ 450 milhões decorrentes da nova estrutura organizacional e R$ 300 milhões da redução de gastos com transporte de valores, segurança e despesas com os imóveis.(Jornal do Tocantins)