As Polícias Civil e Militar deflagraram esta semana, em Novo Repartimento, uma operação para combater o tráfico de drogas e o roubo de motocicletas no distrito de Maracajá. As investigações se iniciaram há dois meses após a equipe policial receber denúncias sobre o tráfico ilícito de entorpecentes, além de roubos e furtos na região. Três acusados dos crimes foram presos em flagrante durante a operação.

Moisés dos Santos; Pedro Henrique dos Santos e Wuandreson Pereira Carvalho foram presos acusados de envolvimento em roubo e tráfico de drogas. Foram apreendidas duas motocicletas Pop 100, uma espingarda calibre 22, além de uma quantidade de drogas.

A operação foi comandada pelo delegado Arthur Nobre e contou com a participação de policiais civis e militares do município. Os acusados estão recolhidos à disposição da justiça.