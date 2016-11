Neste domingo, 27, tem show do cantor alagoano, Mano Walter, em Palestina do Pará, município vizinho de Araguatins. O show denominado “Na Balada do Vaqueiro” será realizado no Caís do Porto e será gratuito.

O repertório da balada será composto de muito forró e vaquejada. Fazem parte músicas como Na Balada do Vaqueiro, Agora vai ser pra valer e tantas outras que estão na boca da galera.