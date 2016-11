A Polícia Militar (PM) por meio do 9º BPM deu início na manhã desta quinta-feira (10), a operação batizada de “Operação República”, em alusão as festividades do dia 15 de novembro, quando se comemora a Proclamação da República Brasileira. A operação acontece em toda a região do Bico do Papagaio e vai até o início da noite de hoje.

De acordo com o major PM Valdeonne Dias da Silva, comandante do Batalhão, a operação visa intensificar a presença da Polícia Militar nos centros urbanos, transmitindo à população um aumento da sensação de segurança e a diminuição dos índices de criminalidade, mediante a adoção de ações de policiamento ostensivo, através da realização de blitzen em pontos estratégicos de todas as cidades do Bico do Papagaio.

Uma das prioridades também da operação é a fiscalização de veículos suspeitos, veículos produtos de furtos e roubos, porte ilegal de arma de fogo e munição, trafico de entorpecentes, condutores de veículos embriagados, condutores inabilitados, pessoas em atitudes suspeitas e nas residências e estabelecimentos comerciais em geral.

A operação está sendo feita por meio de abordagens itinerantes a pessoas e veículos suspeitos, dando ênfase aos locais de maior incidência de ocorrências policiais de acordo com mapas estatísticos de manchas criminais e levantamentos do serviço de inteligência em cada cidade da região.

Além do efetivo operacional, a operação conta também com o reforço dos policiais da administração e do 2º Pelotão Operacional da Polícia Ambiental.