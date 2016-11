Na noite desta quarta-feira, 02, a PM prendeu no bairro Boa Vista em Augustinópolis um homem após ele agredir fisicamente sua companheira. A PM chegou ao local por meio de denúncia. O autor estava armado com uma faca tipo peixeira. Ele não resistiu à ação dos policiais.

Já a segunda prisão, por posse ilegal de arma de fogo ocorreu na cidade de Marilândia na noite do mesmo dia. Um homem maior de idade estava armado com uma espingarda. A PM chegou até o acusado por meio de uma ligação. De acordo com o denunciante o autor havia efetuado um disparo com a espingarda.

O homem se encontrava na porta de sua residência e ao avistar a PM, se escondeu dentro de casa. Depois de muita conversa, o autor resolveu se entregar aos policiais. Com a autorização da esposa, a PM entrou na residência onde foi encontrada a espingarda calibre .28mm de fabricação artesanal com um cartucho deflagrado.

Em ambas as ocorrências os autores foram apresentados juntamente com as armas na Central de Flagrantes em Augustinópolis. (Ascom 9º BPM)