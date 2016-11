Prefeitos e vereadores eleitos das cidades de Araguatins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Esperantina, São Bento do Tocantins, nas eleições deste ano, foram diplomados pela Justiça Eleitoral na tarde desta segunda-feira, dia 28, na Câmara Municipal de Araguatins.

A sessão solene diplomou os prefeitos Cláudio Santana (PMDB), de Araguatins; Borjão (PV), de Buriti do Tocantins; Ronaldo Parente (PSB), de São Bento do Tocantins; Dr. Armando (PP), Esperantina e Paulo Macedo (PV), Cachoeirinha, além de seus vice-prefeitos, vereadores e suplentes.

Dirigido pela diretora da Comarca o juiz da 10ª Zona Eleitoral, José Carlos Tajra Reis Júnior e o chefe do Cartório Eleitoral, Helder Ferreira Bezerra, o evento contou ainda com a presença do promotor eleitoral, Breno de Oliveira Simonassi, representantes da Polícia Militar e Civil, além de familiares e amigos.

Na solenidade, o juiz José Carlos Tajra Reis Júnior, felicitou os eleitos e pediu que os diplomados cumpram seus mandatos de forma transparente e em sintonia com os anseios de toda a população de seus municípios.

Já o promotor Breno de Oliveira Simonassi, destacou a importância da democracia e foco no cumprimento dos planos de governo e busca pela administração eficiente.

Cláudio Santana, prefeito eleito de Araguatins, disse que é necessário ter fé, esperança e ação, além de trabalhar com seriedade. O peemedebista afirmou também que fará a diferença como administrador de Araguatins.