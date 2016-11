Cumprindo seu dever constitucional de preservar a ordem pública, a Polícia Militar, por meio do 9º Batalhão da PM (BPM), área de atuação na região denominada de Bico do Papagaio cumpriu mais uma missão nesse final de semana, 05 e 06, durante a realização das provas do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM/2016), realizadas em quatro cidades da região do Bico do Papagaio: Araguatins, Augustinópolis, Esperantina e Sítio Novo.

Nos locais de prova, a PM esteve presente deste a abertura dos portões até ao encerramento do exame, conforme diretrizes repassadas pelo Comando Geral da PM. A Polícia Militar atuou com a realização de policiamento ostensivo a pé e motorizado.

A presença da PM nos locais do Exame manteve a preservação da ordem pública, evitando transtornos e fazendo com que o evento ocorresse sem prejuízos para os candidatos e equipe organizadora do certame. (Ascom 9 BPM)