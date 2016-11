Cinquenta minutos que mudam a vida de cidadãos de vários municípios, mas principalmente, dos moradores de Sítio Novo e Itaguatins no Bico do Papagaio, extremo norte do Tocantins. A obra de reconstrução e pavimentação da rodovia TO-126 está 90% concluída no trecho entre os dois municípios.

A obra encurtou em quase uma hora, o tempo que os moradores levavam entre uma cidade e outra devido a buraqueira na antiga pista. O Governo do Estado está com a reconstrução da rodovia bem adiantada. O trecho já está quase todo com o micro revestimento pronto.

Antes desse serviço, a empresa Construtora Jurema, a serviço da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), fez a reconstrução da rodovia, inclusive reciclando e incorporando o material asfáltico da antiga pavimentação à nova base da rodovia e, posteriormente, aplicando uma nova capa asfáltica, finalizando com o micro revestimento.

“Este trecho é de grande importância, ligando a região (Tocantinópolis, Maurilândia e Itaguatins) aos Estados do Pará, Maranhão ao Tocantins”, esclarece o Coordenador da Residência Rodoviária da Ageto em Tocantinópolis, Adalto Matsuo.

A nova pavimentação vai beneficiar diretamente quem é produtor. O escoamento da produção será facilitado, pois vai diminuir o tempo de entrega. Por outro lado, a nova rodovia beneficiará também o setor turístico, dando maior visibilidade aos pontos turísticos de toda a região. Os turistas vão poder chegar mais rapidamente e em maior segurança às praias de Itaguatins, no rio Tocantins.

“Queríamos essa obra há muitos anos e vê-la prosseguindo é o mesmo que ver o município crescendo, agricultura crescendo, o turismo ganhando força e as nossas praias sendo vistas. Fico muito feliz como as coisas têm sido feitas”, resumiu Joselito Rodrigues Franco, agricultor que mora na Fazenda Vitória, em Itaguatins.

A recuperação desse trecho faz parte do Contrato Nº 010/2016, com 18 trechos rodoviários que totalizam 378,43 km de extensão naquela região. O contrato está orçado em R$ 88.335.581,85. São investimentos do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS), na modalidade Contratos de Recuperação e Manutenção (Crema) de rodovias. O objetivo do PDRIS é promover a melhoria da eficácia no transporte rodoviário e maior eficiência dos serviços públicos, equilibrando o desenvolvimento integrado de todas as regiões do estado.

“Todos os trechos estão sendo executados, alguns já estão com pavimentação bem adiantadas e em andamento e outros devem iniciar em breve. Atualmente essa importante região do estado está um verdadeiro canteiro de obras. Estamos trabalhando com muita dedicação para mudar a realidade que encontramos em 2015 quando assumimos o Governo”, afirmou o presidente da Ageto e secretário da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos, Sérgio Leão. (Luzinete Bispo)