Nesta terça-feira, 1 o prefeito eleito de Sampaio, Armindo Cayres (PR), através de seu coordenador, Freitas do PT; do vice-prefeito eleito, Elivan Barbosa; do servidor público municipal, Raimundo Lima(Marola) e do suplente de vereador, José Dimar Pereira de Sousa (Zé Dimar), protocolou junto à Prefeitura Municipal, oficio que indica os membros da Comissão de Transição.

No oficio, Armindo Cayres cita as recomendações contidas na IN 002/2016 do TCE/TO e pede que o prefeito, Luiz Anacleto (PP), libere as informações solicitadas já a partir da próxima quinta-feira, 3.

Armindo pretende ter um retrato completo da situação e pediu aos membros da comissão que sejam técnicos e não políticos. O processo agora é conhecer tudo e começar o planejamento para iniciar sua administração de forma plena. (Ascom)