Na madrugada deste domingo, 13, três homens identificados como Leonardo de Almeida Reis, 32 anos, Francinildo Batista dos Santos, 20 anos e Tanielton Santos Barbosa de 21 anos foram presos pela Polícia Militar, após arrombarem uma residência, localizada no centro de Sampaio e de lá subtraírem uma televisão de 40 polegadas, um aparelho de DVD, um receptor de antena parabólica, além de algumas vasilhas da Tupperware, uma botina e duas mangas de rede de pesca.

A proprietária da residência não estava em casa e logo que percebeu que tinha sido furtada acionou os policiais militares do Destacamento local, os quais com o apoio da guarnição de Augustinópolis, diligenciaram e localizaram Leonardo, um dos suspeitos do crime, o qual confessou a participação, entregou seus comparsas e ainda levou os militares para a casa em que eles haviam enterrado os objetos no quintal. Ante aos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Augustinópolis, onde foram autuados em flagrante delito. (Patrulha na Net)