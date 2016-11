A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) pediu, nesta terça-feira (29), ao presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Aroldo Cedraz, solução para destravar as obras do Projeto de Irrigação Sampaio, na região do Bico do Papagaio, no Tocantins. O empreendimento teve início em 2000, mas até hoje não está em funcionamento porque a infraestrutura necessária não foi concluída.

O projeto está localizado município Sampaio e prevê construção de infraestrutura para irrigação de 1.000 hectares destinados ao cultivo de frutas, grãos, entre outros. As obras consistem em sistemas de bombeamento para captação, distribuição e drenagem d’água e dique para proteção das áreas de lavoura contra as cheias do Rio Tocantins.

De acordo com a senadora, existem mais de cem projetos de irrigação no Nordeste brasileiro com problemas semelhantes ao de Sampaio, por isso a parlamentar pediu auxílio ao TCU para desenhar uma solução que sirva de modelo às demais obras.

O TCU determinou que o Tocantins devolva aos cofres da União R$ 287 milhões, o que deixaria o estado inadimplente e prejudicaria a assinatura de outros convênios públicos importantes. O convênio com a empresa responsável pelas obras em Sampaio está expirado há dois anos e corre o risco de passar por Tomada de Contas Especial na Controladoria Geral da União (CGU).

A senadora busca uma solução junto aos órgãos envolvidos – CGU, Ministério da Integração Nacional e TCU – para que os produtores da cidade consigam produzir e ter produtividade.

Kátia Abreu destacou que cada hectare de área irrigada tem potencial para gerar 4 empregos (diretos e indiretos). “Além de melhorar a produção, a irrigação é o processo mais barato e rápido para se gerar emprego no campo”, afirmou.

“Não fossem os desvios e a má utilização dos recursos públicos, poderíamos já ter gerado 4 mil empregos em Sampaio e região. O povo é quem está sendo prejudicado”, completou Kátia Abreu.