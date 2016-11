Um grave acidente de trânsito na rodovia Transamazônica (BR-230), resultou na morte de dois homens neste sábado, 19, por volta das 16h30, no município de São Bento do Tocantins, próximo ao povoado Veredão.

A fatalidade ocorreu após o motorista do VW Saveiro, perder o controle do veículo e bater no Ford Fiesta, ocupado por um casal que seguia para trabalhar em um evento na cidade de Santa Terezinha. O homem e a mulher ficaram feridos e foram levados para o Hospital Regional de Augustinópolis com fratura nas pernas e forte pancada na região do torax. Já os dois ocupantes do Saveiro morreram no local, após serem arremessados para fora do veículo.