Depois da façanha inédita no estado do Tocantins e talvez no Brasil, onde no município de São Bento do Tocantins, o empresário Wanderley Claudino Milhomem, emplacou suas duas irmãs, Lafaete Milhomem e Ernildes Claudino, como candidatas a vice-prefeitas em chapas distintas, agora chegou a vez de Wanderley enfrentar as urnas.

De olho no forte poder de articulação do empresário que atua o setor de combustível e construção civil, a direção estadual do PSD, convidou Waderley para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Wanderley é o atual presidente do PSD em São Bento.

Wanderley ainda não confirmou ao presidente estadual, deputado Irajá Abreu, se irá aceitar a proposta, mas pelo que se observou no pleito municipal deste ano, o empresário tem claras ambições.

O fato de Wanderley ter conseguido abrigar suas duas irmãs, como candidatas a vice, Lafaete na chapa de Ronaldo Parente (PSB), que acabou eleito e Ernildes na chapa de Paulo Wanderson (PP), chamou atenção do PSD e mostrou força política do empresário no município, que agora vem sendo assediado para pleitear o posto de deputado estadual.