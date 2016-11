O prefeito eleito de São Bento do Tocantins, Ronaldo Parente (PSB), acertou na manhã desta terça-feira, 8, a destinação de emenda parlamentar do deputado estadual, Rocha Miranda (PMDB), no valor de R$ 435 mil, para aquisição de uma retroescavadeira.

A máquina de deve ser comprada já em 2017 e terá como funções o auxílio na retirada de cascalho para manutenção de estradas vicinais, auxiliado na abertura, nivelamento, manejo e recuperação de estradas e acessos das propriedades rurais, na abertura e limpeza de açudes e aberturas de tanques para criação de peixes.

Ronaldo Parente disse a nossa reportagem que o recurso proposto por Rocha Miranda será de grande utilidade. “Temos a tarefa de criar condições para o homem do campo produzir, pois sei da vocação do nosso município. As propriedades rurais de São Bento precisam do reforço da atuação da Prefeitura. Tenho certeza que vamos poder auxiliar bastante nossos produtores com esse equipamento”, disse Parente.

Ronaldo estará nesta quarta-feira, 9, em Brasília, para também tentar garantir o empenho de outros recursos antes da virada de ano.