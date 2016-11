A equipe do escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Pará (Emater) em São Domingos do Araguaia, município do sul do Estado, entregou na última quarta-feira (23), a 150 agricultores, 11 mil mudas de Açaí da espécie BRS-Pará, em solenidade realizada na Secretaria Municipal de Agricultura.

O técnico agrícola Rudinei Ribeiro Magalhães, chefe do escritório local da Emater, ministrou uma palestra sobre produção de açaí, destacando aspectos importantes, “como o fato de que o cultivo do fruto contribui para estabilizar alguns fatores socioeconômicos vitais, como empregabilidade, estabilidade financeira e segurança alimentar. Por aí verificamos o quanto a agricultura é importante para todos nós”.

Segundo Rudinei Magalhães, o Brasil passa por uma crise que tem causado sérios impactos na economia, “mas graças a Deus não chega a causar falta de alimentos”. Ele reiterou aos presentes, incluindo produtores assentados e não assentados, a maioria assistida pela Emater e residente na região da Vila Santana, que “essa quantidade de mudas de açaí aqui recebida dá pra plantar uma área de 27,5 hectares, o que corresponde a uma produção de 275 toneladas e a uma receita de R$ 275 mil”.

O gestor da Emater no município também ressaltou que, por ser a cadeia produtiva do açaí “uma prioridade do governo do Estado”, o trabalho desenvolvido pela Empresa é fundamental, “por sua competência técnica, proximidade e apoio aos agricultores e à produção familiar, ajudando-os a alavancar a produção estadual”. Ao final da palestra, ele abordou técnicas de preparo de cova, adubação, irrigação, espaçamento e desbaste, que contribuem para melhorar o cultivo de açaí. (Edna Moura)