Nesta quarta-feira, 9, no distrito de Bela Vista, município de São Miguel do Tocantins, a PM prendeu um pedreiro, de 40 anos, acusado de ameaçar uma estudante de 19 ano e por apresentação de documento falso. A vítima declarou a PM que seu ex-padrasto teria ido até sua residência armado com um revólver, exigindo explicações por causa de um relacionamento que o acusado teria com a tia da vítima.

Ainda de acordo com a estudante, durante uma discussão o autor teria lhe ameaçado de morte. Desarmado, o autor foi localizado e preso. Na Delegacia de Polícia o acusado apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. Indagado, o suspeito confessou ter comprado de um indivíduo residente naquele povoado.

A Polícia não divulgou o nome e imagem dos envolvidos.