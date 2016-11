Cerca de vinte e seis policiais militares pertencentes a 3ª Companhia Operacional da PM em Bela Vista, participaram nos dias 30 e 31, domingo e segunda, do primeiro curso de Pais ministrado pela 3º sargento PM Cristiane Cutrim Aroucha, instrutora do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) do 9º BPM.

O curso dividido em duas turmas aconteceu nos dois períodos, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Colégio Municipal Bela Vista, município de São Miguel. Dia 4, sexta-feira, está previsto a realização do curso para a terceira turma, onde também será feito a entrega dos certificados.

No encontro do Proerd Pais, a dinâmica é reforçar ainda mais a importância da amizade e os devidos cuidados necessários quanto à supervisão dos pais para com os filhos.

As crianças que participam do curso ministrado pelo PROERD, prestam compromisso de manterem-se afastados e longe das drogas e da violência. A atuação dos pais ou responsáveis no sentido de orientarem e acompanharem os filhos para que eles vençam as tentações é fundamental e o objetivo do curso é ampliar ainda mais essa visão protetora. (Ascom 9º BPM)