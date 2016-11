Pedro Athayde, universitário do curso de Direito que na quarta-feira, 2, atropelou três pessoas ao avançar preferência, no cruzamento das Ruas Euclides da Cunha com Leôncio Pires Dourado, em Imperatriz-MA, e fugiu do local, foi preso em frente ao Quartel da PM. Ele pilotava uma caminhonete S-10, branca, com placa de Goiânia-GO. Dentro do veículo foi encontrado uma garrafa de bebida alcoolica. Pedro Athayde estuda o 9º período do curso de Direito na Unitins em Augustinópolis e mora em São sebastião do Tocantins. Antes do acidente ele retornava do show no Parque de Exposição.

O universitário foi autuado por três crimes de acordo com Código Brasileiro de Trânsito. Conduzir veículo com capacidade psicomotora altera em razão de influência de alcool, Lesão Corporal Culposa na Direção e Omissão de Socorro.

Na manhã de quinta-feira, 3, ele foi encaminhado para Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz- UPRI 2, antiga CCPJ onde aguardará decisão da Justiça. (Blog Notícias da Foto)