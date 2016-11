Com o tema “Ser sustentável dá lucro”, o II Congresso Sebrae de Sustentabilidade será realizado nos dias 24 e 25 de novembro, em Araguaína. O evento levará alternativas e exemplos sustentáveis para que os empreendedores prosperem em seus negócios. O evento já está com inscrições abertas.

Na programação haverá palestras, talkshows e apresentação de casos de sucesso de empresas que conseguiram crescer tendo a sustentabilidade como pré-requisito em suas ações. Na primeira noite, o evento recebe Clóvis de Barros Filho, doutor e professor de filosofia pela USP, considerado o melhor palestrante das Américas sobre o tema Ética. A palestra ministrada por ele será “Ética, Amor e Sustentabilidade”.

O congresso também recebe os palestrantes Ricardo Voltolini, com a palestra “Liderança e sustentabilidade”, Ana Lucia de Melo Custodio, com o tema “Iniciando a Gestão Empresarial Responsável, Alexandre de Oliveira Ambrosini, que fala sobre o tema “Sustentabilidade nos pequenos negócios”, e apresentação do Circo Grock, com Nil Moura.

Para o superintendente do Sebrae Tocantins, Omar Antonio Hennemann, o Congresso Sebrae de Sustentabilidade é um evento que levará para Araguaína a importância da inclusão desse importante tema na gestão dos pequenos negócios. “Nosso objetivo é apresentar o tripé da sustentabilidade a esse público e mostrar que ser sustentável dá lucro. E ainda que essas práticas são o diferencial competitivo para permanência do negócio no mercado”, comentou o superintendente.

Os interessados em participar do evento podem se inscrever através da Central de Relacionamento do Sebrae, por meio do telefone 0800 570 0800, as vagas são limitadas. (Mara Santos)