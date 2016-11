O presidente do PSDB/TO, senador Ataídes Oliveira, conseguiu acertar com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, a liberação de 2 mil casas populares para quatro municípios do Tocantins: Palmas, Gurupi, Araguaína e Paraíso do Tocantins. As obras serão iniciadas ainda este ano e vão atender à chamada faixa 1, destinada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 1,8 mil.

O compromisso foi firmado em audiência pública no Ministério das Cidades nesta quinta-feira (03). Ao todo, existe uma disponibilidade de 40 mil casas da faixa 1 para municípios com mais de 50 mil habitantes em todo o país.

Além das 2 mil novas casas populares, que devem beneficiar cerca de 8 mil tocantinenses, o senador Ataídes Oliveira também confirmou a retomada de obras paralisadas do Minha Casa Minha Vida no Tocantins.