Após três anos de intensas atividades em busca da melhoria de indicadores sociais relacionados à infância e à adolescência, chega ao final a quarta edição nacional da iniciativa Selo UNICEF Município Aprovado.

No Tocantins, 30 municípios conseguiram atingir as metas e receberão a certificação de Município Aprovado. Sendo apenas 2 no Bico do Papagaio: Sítio Novo do Tocantins e Xambioá.

Os municípios que serão certificados alcançaram os resultados significativos baseados em três eixos: Impacto Social, Gestão de Políticas Públicas e Participação Social, com metas a serem executadas tendo em vista a garantia dos direitos de crianças e adolescentes e a execução das atividades previstas.

No Tocantins ainda foram premiados, Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Aliança do Tocantins, Araguanã, Arapoema, Brasilândia do Tocantins, Chapada de Areia, Colinas do Tocantins, Colméia, Dianópolis, Guaraí, Palmeirópolis, Pedro Afonso, Pium, Santa Rita do Tocantins, Talismã, Araguacema, Babaçulândia, Goianorte, Santa Rosa do Tocantins, São Valério da Natividade, Dois Irmãos do Tocantins, Juarina, Recursolândia e Rio Sono.