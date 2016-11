A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (3) três homens suspeitos de desviar recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí (Ipaset), no sudeste do Pará. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o desvio pode chegar a mais de R$ 4 milhões.

De acordo com o MPF, em Tucuruí, foram presos o superintendente e o diretor financeiro do Ipaset. Já o advogado do órgão foi preso na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

Ainda segundo o MPF, os crimes vinham ocorrendo desde abril de 2015. De forma ilegal e criminosa, os dois integrantes do Ipaset autorizavam transações bancárias, bem como transferências eletrônicas de recursos ou emissões e saques de cheques fraudulentos.

De acordo com as investigações, não há nenhum contrato entre o Ipaset e as empresas beneficiárias do esquema. Os recursos deveriam ter sido investidos em aplicações financeiras com o objetivo de gerar renda para os servidores do município.

Prisões

As prisões desta quinta-feira foram prisões preventivas em cumprimento a mandados da 4ª Vara da Justiça Federal em Belém, especializada em crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional.

Os suspeitos já foram denunciados à Justiça pelo MPF. As penas para os crimes, somadas, podem chegar a 21 anos de reclusão, além de multa.