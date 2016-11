Uma operação desencadeada pela Policia Civil, através da Superintendência Estadual de Investigações Criminais- SEIC, prendeu, na manhã desta terça-feira, 8, por volta das 6h, no povoado Cazuza, localizado no município de Joselandia, o nacional Francisco das Chagas Brasil, 29 anos, em cumprimento a Mandado de Prisão Preventiva.

Informações repassadas pelo Superintendente da Seic, Tiago Bardal, apontam Francisco Brasil como suspeito de participar nas explosões de caixas eletrônicos dos Bancos do Brasil e Bradesco da Cidade de Igarapé Grande ocorridas no dia 06.01.2016.

O Superintendente disse ainda que o suspeito também teve participação nas explosões dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil da Cidade de Lima Campos, ocorrida no dia 15.10.2015 e nas explosões dos caixas do Banco do Brasil da Cidade de Paulo Ramos, ocorridas no dia 12.11.2015.