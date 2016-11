O taxista identificado por Antonio Pereira, 52 anos, foi morto por volta da meia noite de sábado (5), em mais um crime brutal na cidade. Segundo informações da polícia, ele foi atingido por um tiro na cabeça ao reagir a tentativa de assalto.

O crime aconteceu no momento em que o taxista saia de uma festa, na avenida Newton Belo, no bairro Santa Rita. Quando foi pegar o carro no estacionamento, a vítima foi abordada por um assaltante, que anunciou o assalto, pedindo dinheiro. Antonio entregou a carteira para o bandido que deixou o local correndo, o taxista foi atrás e levou um tiro no peito.

Mais adiante outros dois bandidos apareceram na cena e um deles também disparou contra a cabeça da vítima que estava acompanhado da esposa. Antonio morreu no local do crime.

Durante algum tempo o taxista Antonio Pereira foi morador na cidade de Porto Franco, mas, atualmente estava residindo e trabalhando em Imperatriz. Com mais este crime, chega a 133 vítimas de assassinatos, em Imperatriz, só este ano.

Força Tática prende acusado de matar taxista

Policiais da Força Tática prenderam na tarde de domingo, 6, acusado de participado do assassinado do taxista, Antônio Pereira da Silva. Igor Gutielle da Silva Monteiro, 20 anos foi preso após denúncia via Copom e a prisão aconteceu na Rua Alagoas com Industrial.

O outro envolvido no assassinado é o irmão de Igor. Um outro irmão dos acusados se encontra preso acusado de participação na morte de um idoso, crime ocorrido em 2015.