Uma tentativa de ultrapassagem por pouco não termina em tragédia no final da tarde de segunda-feira (28) no Km 268 da BR-010. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um jovem de 19 anos se deslocava em uma picape, do município de Açailândia com destino a Imperatriz, quando colidiu violentamente na traseira de uma carreta reboque.

O motorista da picape, que é estudante de direito em Imperatriz, disse à PRF que estava com pressa para apresentar um seminário na faculdade, quando tentou ultrapassar um veículo longo em local proibido. Vendo a impossibilidade da ultrapassagem, desistiu da manobra, voltou para a sua mão de direção freando bruscamente, porém, sem conseguir evitar a colisão no veículo de carga.

Os policiais observaram que a frenagem foi de aproximadamente 40 metros, como é possível ver nas imagens divulgadas pela comunicação da PRF (abaixo). O condutor da picape usava o cinto de segurança e ninguém se feriu no acidente.