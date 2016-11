De acordo com o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Tocantins, os estudantes que fariam as provas nos Campi da Universidade Federal do Tocantins (UFT) das cidades de Tocantinópolis, Araguaína e Porto Nacional tiveram as provas adiadas para os dias 3 e 4 de dezembro em função das ocupações dos locais onde fariam as provas.

Por causa das manifestações na UFT, o número de estudantes que era em torno de 2,5 mil subiu para 2.619, sendo um percentual de 3,47% participantes afetados. Ao todo são 75.544 candidatos inscritos no Estado. Dos 150 locais de provas no Tocantins, 2% estão ocupados. Em Tocantinópolis o número de inscritos é de 119, em Araguaína, segunda maior cidade do estado, o quantitativo chega a 1.600, e em Porto Nacional, 900 candidatos foram afetados pelo adiamento das provas. Em todo o País, o número de inscritos subiu de 191.494 para 240.304, em função de novas ocupações durante a semana. O número de afetados representa 2,79% do total de inscritos. O número de locais de prova ocupados passou de 304 para 364. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação, Mendonça Filho, na manhã desta sexta-feira, 4, durante coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), quando foi apresentado, ainda, o sistema de monitoramento da segurança do exame. A mudança dos locais de prova na véspera da aplicação colocaria em risco a segurança do Enem e inviabilizaria sua complexa logística. Os portões nos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h (Horário oficial de Brasília). A aplicação das provas começa às 13h30. No sábado, 5, as provas são de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com 4 horas e 30 minutos de duração. No domingo, 6, será a vez de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias, em 5 horas e 30 minutos. Todos os inscritos afetados foram comunicados por SMS e e-mail. Os novos locais de prova desses inscritos serão divulgados oportunamente. (Dirceu Leno)