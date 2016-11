O corpo do adolescente, Carlos Daniel Carvalho Martins, de 16 anos, foi encontrado por volta das 22h, desta quarta-feira, 9, por agentes da Polícia Civil, que investigam o caso do desaparecimento da vítima. Carlos teve sua cabeça decepada.

O cadáver de Carlos foi deixado às margens de uma estrada vicinal, camuflado com palhas de coco babaçu. A Polícia conseguiu desvendar o crime, após conversar com algumas pessoas que estiveram com o adolescente no dia do desaparecimento. A investigação chegou a R.S. dos S., vulgo “Piriguete”, de 16 anos. Este acabou confessando o crime e levando a Polícia até o local onde o corpo havia sido deixado. Um outro adolescente, de iniciais M.R. de S., de 15 anos, também está envolvido no crime e foi capturado após a Polícia encontrar o corpo da vítima.

Os dois adolescentes relataram a Polícia que jogaram a cabeça de Carlos no Rio Tocantins e que a motivação seria um desentendimento anterior. (Foto: Tocnotícias)