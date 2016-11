O Governador Marcelo Miranda escolheu e nomeou, na manhã desta segunda-feira, 7, Clenan Renaut de Melo Pereira para novo mandato de Procurador-Geral de Justiça (PGJ), a ser exercido nos próximos dois anos.

Ao definir o novo chefe do Ministério Público Estadual, o Governador referendou a vontade da maioria dos promotores e procuradores de Justiça, que elegeram Clenan Renaut como o mais votado no pleito destinado à formação da lista para a escolha do próximo PGJ. Na eleição, que aconteceu no último dia 26, o atual Procurador-Geral de Justiça obteve 85 votos, contra 52 de José Demóstenes de Abreu.

Clenan Renaut de Melo Pereira cumpre, atualmente, seu terceiro mandato de Procurador-Geral de Justiça. Antes, ele esteve à frente do MPE por duas gestões consecutivas, durante os biênios 2009-2010 e 2011-2012.

Sua posse para o novo mandato ocorrerá no dia 14 de dezembro, conforme especifica a Lei Orgânica do Ministério Público Estadual.

Perfil

Clenan Renaut de Melo Pereira é natural de Tocantinópolis e possui formação nas áreas de Direito e de Farmácia e Bioquímica. Ingressou no Ministério Público Estadual por meio do primeiro concurso público para membro da Instituição. Tomou posse em janeiro de 1990 e foi designado para ser o primeiro Promotor de Justiça da Comarca de Palmas.

Depois de passar por diversas comarcas do interior, ascendeu ao cargo de Procurador de Justiça em 2001. Ao longo de sua carreira, exerceu diversos cargos de comando no MPE, como os de coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas, Subprocurador-Geral de Justiça e Corregedor-Geral. (Flávio Herculano)