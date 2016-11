Um homem de 39 anos foi encontrado morto em um quintal no setor Vila Valdenor, no município de Tocantinópolis, região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), um amigo localizou o corpo do homem que teria ingerido grande quantidade de bebida alcoólica nos últimos dias. A morte foi registrada nesta terça-feira (29).

Os policiais informaram que momentos antes da morte o homem estava bebendo na casa de um amigo quando resolveu ir embora, mas andou poucos metros e caiu. Ele foi encontrado pelo próprio amigo mais tarde já sem vida no quintal da casa de uma vizinha.

O corpo foi levado para o hospital de Tocantinópolis. As causas da morte ainda não foram divulgadas. (G1)