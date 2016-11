Na quarta-feira, 16, já na cidade de Tocantinópolis, a Polícia Militar prendeu um homem de 38 anos, natural de João Lisboa-MA, acusado de porte ilegal de arma de fogo. Na mochila utilizada pelo indivíduo os policiais apreenderam seis armas de fogo de fabricação artesanal (tipo estrovenga), 11 cartuchos recarregáveis calibre 28 e uma arma branca (tipo facão).

A ação ocorreu depois de uma denúncia anônima através do telefone 190, sobre um suspeito conduzindo uma motocicleta com duas mochilas nas costas, na Rodovia TO-126. No local informado os policiais identificaram o suspeito e o submeteram à busca pessoal, momento em que localizaram as armas dentro das mochilas que ele carregava. Acusado e material apreendido foram encaminhados à Delegacia para os encaminhamentos legais.