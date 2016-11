Por volta das 23h55, deste domingo, 6, Policiais Militares da cidade de Tocantinópolis, prenderam um homem, de iniciais A.S.N., natural de Pastos Bons-MA acusado de furto em residência.

Ao receber o chamado via telefone 190 da Polícia Militar, a Guarnição deslocou-se de imediato ao local onde havia informações de furto em residência, no bairro Vila Palmeira, em Tocantinópolis, em que o suspeito empreendeu fuga deixando para trás uma mochila com alguns pertences, dentre eles 01 (um) alicate; 01 (uma) lanterna; 01 (uma) faca de cabo amarelo (Idea) e 01 (um) par de sandálias.

A Guarnição adentrou na residência e verificou que o acusado havia arrebentado a janela de um dos quartos da casa, levando consigo alguns objetos que, entre os recuperados estavam 01 (uma) calça jeans da marca Empório e 01 (um) short da marca By Rally. Foi feito patrulhamento até o suspeito ser localizado no bairro Alto Bonito e que, na ocasião, confessou a autoria do crime, entregando alguns objetos furtados na residência que segundo ele seriam da vítima.

A testemunha, a vítima, o acusado e os objetos recuperados, foram apresentados Delegacia de Policia Civil de Tocantinópolis-TO à autoridade policial para as providências cabíveis. (Ascom 5ª CIPM)