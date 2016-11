Professores e trabalhadores em educação de Tocantinópolis paralisaram as atividades nesta sexta-feira (11), em protesto contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que prevê congelamento dos gastos públicos por 20 anos. O protesto dos educadores aconteceu no Campus da Universidade Federal do Tocantins, e contou com o apoio dos acadêmicos do “Movimento Ocupa UFT”.

O ato foi organizado pelo Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de Tocantinópolis (Sinpeem), onde os trabalhadores em educação se mobilizaram participando de uma palestra sobre os impactos da PEC 55, mediada pelo docente da UFT, prof. Dr. Joedson Brito.