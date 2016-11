O Coordenador da bancada do Tocantins no Congresso Nacional, Deputado Federal Lázaro Botelho (PP-TO), reuniu-se na noite dessa quarta-feira, 23, com o Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Paulo Barone, para definir medidas que possam agilizar a criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

O Deputado discutiu com Barone, melhorias no Projeto de Lei (PL) 5274 de 2016, que está tramitando na Câmara dos Deputados e que trata da criação da UFNT. Lázaro irá intensificar as articulações para agilizar a votação do PL, que atualmente tramita na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP).

Esse projeto é muito importante para o desenvolvimento econômico e social da região norte do nosso Estado. Estamos a mais de um ano nessa luta e agora vamos intensificar as articulações para que a Câmara e o Senado possam aprovar o mais breve possível, o PL 5274. O Governo Temer, através do Ministro Mendonça Filho apoia a criação da UFNT e nos dará todo o suporte para a realização desse sonho. Vou mobilizar a bancada tocantinense no Congresso, a bancada do meu partido, PP e dos demais partidos da base de apoio do Governo para articular a apreciação do PL.” Acreditamos que ainda em 2017 esse Projeto estará aprovado Declarou o Deputado Lázaro.

No encontro com o Secretário Barone, ficou acertado que as equipes do MEC e do Gabinete do Deputado Lázaro manterão contatos periódicos para acompanhar a tramitação do PL 5274 na Câmara dos Deputados. Além da votação na CTASP, o Projeto também será votado nas comissões de Administração e Serviço Público; Educação; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania. A proposição está sujeita à Apreciação conclusiva pelas Comissões, não sendo necessária a votação no Plenário da Câmara. Após aprovado na Câmara o Projeto segue para votação nas Comissões do Senado.

Entenda

O PL 5274 de 2016 Cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins, por desmembramento de campus da Universidade Federal do Tocantins. Os campi de Araguaína e Tocantinópolis da UFT, passarão a integrar a UFNT.

A UFNT terá sua sede na cidade de Araguaína, com área de abrangência inicial na microrregião do Bico do Papagaio e entorno, com uma área total de 141.130,2 km² e população estimada de 1.736.516 habitantes, abrangendo sessenta e seis municípios pertencentes a três unidades da federação – Maranhão, Pará e Tocantins.

Em Araguaína, atualmente a UFT oferece 13 cursos de graduação, 2 de mestrado e 3 de doutorado. Já em Tocantinópolis são 4 cursos de graduação. São mais de 3 mil alunos nos dois municípios.