O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Tocantins (SENAR), atendendo uma demanda do Sindicato Rural de Tocantinópolis, iniciou nesta segunda, 21, mais uma etapa de curso Inclusão Digital, que conta com a participação de 20 alunos moradores de Maurilândia, cidade vizinha de Tocantinópolis.

O Programa Inclusão Digital Rural é ofertado pelo SENAR com o objetivo de oferecer oportunidade ao homem do campo e suas famílias de obterem informações básicas de informática, novas tecnologias, contribuindo para que os produtores rurais alcancem eficiência e aumento de produtividade nas atividades desenvolvidas nas propriedades rurais. Nessa capacitação os alunos terão a oportunidade de aprender e colocar em prática as novas tecnologias e inovações aplicadas na área da informática Segundo o Presidente do Sindicato Rural de Tocantinópolis, Gilmar Carvalho, foi solicitado pela secretaria de ação social que providenciasse esse curso e foi com muita presteza que o SENAR, através da Superintendente Rayley Luzza, disponibilizou o curso de inclusão digital. “Os alunos estão motivados, é uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal”, destaca o Presidente. O curso está sendo ministrado pelo instrutor Geuny Ribeiro no laboratório móvel disponibilizado pelo SENAR, com 11 computadores. As aulas estão acontecendo nos turnos da manhã e tarde, até essa quinta feira, 24.