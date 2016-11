Estão abertas as inscrições para o 4ª Encontro Acadêmico Profissional (Enap), uma parceria entre o curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), a Faculdade do Bico do Papagaio (Fabic) e a Associação Tocantinense de Administração (Atad). O evento será realizado entre os dias 17 e 19 de novembro, no auditório do Campus Augustinópolis, da Unitins.

O público-alvo do evento são os acadêmicos e profissionais das áreas de Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis, Biologia e Administração. A inscrição por candidato está no valor de R$ 70 até a próxima segunda-feira, 14, após essa data, as inscrições serão no valor de R$ 90. Os interessados em participar do evento podem procurar pelo estudante de Direito e integrante da Comissão Organizadora, Elton Sanches, para efetuar inscrição, das 8h às 12h, das 14h às 18h, e no horário das aulas, até a data do evento.

Segundo o organizador Sanches, a palestra de abertura será “Aspectos relevantes do procedimento comum no novo Código de Processo Civil (CPC)”, ministrada pelo juiz de Direito, Dr Maurício Cunha; e a palestra de encerramento será a “Reforma política e Lei da Ficha Limpa”, ministrada pelo advogado eleitoralista, Marlon Reis. O evento ainda contará com a presença de Roberto Martins Figueiredo (Dr. Bactéria) que vai ministrar a palestra “A importância da tomada de atitude na sua carreira profissional e eliminando as bactérias do dia a dia”.

Ao fim do evento, todos os participantes receberão um certificado com o total de 30 horas extracurriculares. Mais informações podem ser obtidas no telefone (63) 99979-9953. A programação completa será disponibilizada no dia 16. (Erica Regina de Farias Ferreira)