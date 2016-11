A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), por meio de sua Comissão de Concursos e Seleções (CCS), divulgou nesta sexta-feira, 04, edital com a prorrogação do período de inscrições para o concurso voltado ao provimento de cargos Técnico-Administrativos. O prazo, previsto para acabar neste domingo, 6, terminará no dia 13 de novembro. A taxa de inscrição, no valor de R$ 95,00, poderá ser paga até o dia 14 de novembro.

São ofertadas 35 vagas, que estão divididas entre os campus de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, na página de concursos e seleções da universidade.

Para o cargo de técnico em manutenção em informática é exigido nível médio com curso técnico na área e domínio de manutenção e configuração de equipamentos de informática. O cargo de assistente administrativo exige apenas nível médio. Os salários ofertados são 1.529,07 e 1.150,39, respectivamente. Para o primeiro cargo será exigida prova prática.

A data de realização das provas não foi alterada e elas estão previstas para o dia 4 de dezembro deste ano, das 8 às 12 horas, e o resultado final deve sair no dia 16 de janeiro de 2017, após os devidos prazos para interposição de recursos e realização de prova prática. O concurso terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Isenção

Nesta quinta-feira, 03, a comissão divulgou o resultado definitivo da solicitação de isenção de taxa de inscrição do concurso destinado ao preenchimento das vagas em cargos de nível médio. O resultado está disponível no site da instituição, no link concursos e seleções.

Segundo o edital, os candidatos, que tiveram seus pedidos de isenção de taxa deferidos deverão realizar suas inscrições no link do concurso. A Comissão do Concurso processará a confirmação após a finalização do período de inscrições.

Já os candidatos que tiveram suas solicitações de taxa de isenção indeferidas e tiverem interesse de concorrer às vagas deverão pagar o boleto com o valor integral da taxa de inscrição. (Josiane Mendes)